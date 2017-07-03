Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Pamuk, görevine başladı

Akdeniz Belediyesi önünde karşılanan Başkan Pamuk, tek tek başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile tokalaşarak tanıştı. Personel adına çiçek sunulan Pamuk, daha sonra başkanlık makamına geçti.

Burada bir açıklama yapan Başkan Pamuk, kapıları halka açık bir belediyecilik anlayışı ile çalışacaklarını söyledi. Belediye birimlerinin vatandaşa en hızlı şekilde hizmet ulaştırması noktasında yoğun bir gayret içerisinde olacaklarını belirten Pamuk, "Akdeniz’e en yararlı hizmetleri sunmaya çalışacağız. Bütün çalışmalarımızı personelimizin yoğun gayreti ile başaracağımıza inanıyorum. Gayret bizden, takdir Allah’tan" dedi.

Pamuk, daha sonra başkan yardımcıları ile bir araya gelerek, belediye çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.