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16 Haziran 2017 14:02

Akdeniz sahilini ’Miami’ sahillerine çeviren binalar yıkılıyor

Mersin’in merkez Akdeniz İlçe Belediyesi, Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde kıyı kenar çizgisini ihlal eden yapıları yıkmaya başladı.

Akdeniz sahilini ’Miami’ sahillerine çeviren binalar yıkılıyor

16 Haziran 2017 14:02

Miami sahilleri gibi kentin en güzel sahillerinden birinde denize sıfır yapılardan ilk etapta 42’si yıkılacak.


Mersin’in Akdeniz Belediyesine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, kıyı kenar çizgisindeki kaçak yapılara yönelik çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde bölgede incelemelerde bulunan Aktaş, çok sayıda yapının kaçak olarak yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeyle ilgili geniş çaplı bir çalışma yaptıran Aktaş, birçok yapının kaçak olduğunu belirledi. Belediye, ilk etapta 42 yapıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bu yapıların sahiplerinden 17’sine daha önce tebligat gönderilirken, diğer mülk sahiplerine de önümüzdeki hafta içinde tebligatları gönderilecek.


Miami sahilleri gibi kentin en güzel sahil şeritlerinden birinde tek katlı, iki katlı şekilde denize sıfır yapılardan 17’si bugün belediye ekipleri tarafından yıkıldı. 2 kepçe, çok sayıda kamyon ve belediye personeli sahiplerine tebligat ulaştırılan 17 binayı yıkarak kaldırdı. Bölgede ayrıca polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemleri aldı.


Bölgedeki kaçak yapıların yıkımına önümüzdeki günlerde de devam edileceği öğrenilirken, bölgenin yeniden düzenlenip halka açılacağı belirtildi. Belediyenin bölgede yeşil alan, yürüyüş yolları gibi çevre düzeni yapacağı öğrenilirken, sahilin bir bölümünde bulunan ve dünyada nesli gitgide tükenen yeşil deniz kaplumbağası ile caretta carettaların yuva alanlarının da koruma altına alınacağı öğrenildi.




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