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07 Haziran 2018 09:51

Akdeniz toplu açılış için gün sayıyor

Akdeniz Belediyesi tarafından yaptırılan ve son aşamaya gelinen, 11 Mahalle ve Taziye Evi, 14 Yeni Park ile 8 yeni spor tesisinin açılışı, Cuma günü toplu açılış töreniyle yapılacak.

Akdeniz toplu açılış için gün sayıyor

07 Haziran 2018 09:51


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, hazırlıkların son aşamaya geldiği Özgürlük Çok Amaçlı Mahalle Evi’ni ziyaret ederek, çalışmaları denetledi. Pamuk, belediye imkanlarıyla yaptırılan 11 Mahalle ve Taziye Evi, 14 Yeni Park ile 8 yeni spor tesisinin açılışının, Cuma günü yapılacak törenle gerçekleştirileceğini söyledi.


Çalışmalar hakkında belediye yetkililerinden bilgi alan ve bizzat tespit ettiği eksikliklerin tamamlanması yönünde talimat veren Pamuk, "Tüm Mersinlileri, tüm hemşehrilerimizi 8 Haziran Cuma günü yapacağımız açılış törenine bekliyoruz. Açılışın ardından da hep birlikte iftar programına katılacağız" dedi.


Pamuk, daha sonrasında ise Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı’nda ki çalışmaları inceledi.




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