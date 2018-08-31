Akdeniz’de 2 bin aileye evde bakım hizmeti veriliyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Akdeniz Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na bağlı ekipler, ilçeyi baştan sona tarayarak ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edip, ihtiyaç kişisel bakım ve ev temizliği, gıda temini, yaşlılık, engellilik ve dulluk maaşı bağlanması gibi hizmetleri yerine getiriyor. Akdeniz Belediye Başkanı Pamuk, evde bakım hizmeti alan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini soran Pamuk, sorunların kısa sürede giderileceğini söyledi.

"Amacımız daha fazla sayıya ulaşmak"

Merkezine insanı alan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını kaydeden Pamuk, evde bakım hizmeti kapsamını genişletip çok daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kaymakamlığı olarak başlattığımız Evde Yaşlı Bakım Hizmeti’nde, yaklaşık 2 bin ailemize ulaşmış durumdayız. Özellikle yaşlı, engelli, yalnız yaşayan vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Amacımız kimsesizlerin yanında olmak, onlara sahip çıkmak, aynı zamanda devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşımıza yansıtmak. Bundan sonraki amacımız, bu hizmeti daha etkin vermek ve ulaştığımız aile sayısını daha yükseklere çıkarmak" dedi.

Öte yandan Akdeniz Belediyesi’nin sunduğu ’Evde Bakım, Sağlık ve Temizlik’ hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, "0530-290-9797 veya 0324-2320441/42" numaralı telefonlardan ilgili birim yetkililerine ulaşabileceği bildirildi.