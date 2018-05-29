Akdeniz’de altyapı yatırımları meyvesini veriyor

Akdeniz Belediye Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. U14, U15 ve U16 takımlarından sonra, U17 takımı da şampiyon olan Akdeniz Belediye Spor’da, alt yapıya yapılan yatırımlar meyvesini vermeye başladı. 37 takım arasından sıyrılan Akdeniz Belediye Spor Kulübü U17 futbol takımı, kendi grubunda 14 lig ve 6 playoff olmak üzere, 20 müsabaka sonunda Mersin şampiyonluğunu elde etti. 2017-2018 Futbol Sezonu U17 Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Akdenizli U17’ler, 7-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Hatay ilinde düzenlenecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Öte yandan, Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Mersin Tenis Kompleksinde düzenlediği 13 Yaş üstü Tenis Turnuvası’nda da Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Murat Korkmaz, gruptan çıkarak ikinci olma başarısını elde etti.