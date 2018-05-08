Akdeniz’de aranan 38 kişi yakalandı

Ekipler ayrıca, ilçede çeşitli suçlara bulaşan 30 kişiyi de suç aletleriyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, son 2 haftada yaptığı çalışmalarla birçok suça bulaşmış şahsı gözaltına alırken, haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısları da yakalayarak cezaevine teslim etti. Ekipler ilçede tehdit, kanuna muhalefet, hayvan hırsızlığı, otodan hırsızlık, kaçak sigara, yaralama, gümrük kaçağı içki ve uyuşturucu madde satışı suçlarına karışan 30 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, şahıslarla birlikte tüfek, bıçak, uzun namlulu silah ile bu silahlara ait mermi, gümrük kaçağı sigara, içki ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan ekipler, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahıslara yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş para ve hapis cezası bulunan 38 kişiyi de yakalayarak, cezaevine teslim etti.