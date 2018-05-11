Akdeniz’de camilerde temizlik seferberliği

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, son teknolojiye sahip araç ve ekipmanlarla güçlendirilen mobil temizlik ekibi, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde, camilerde temizlik ve yıkama çalışmasına ağırlık verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil ekip, ibadethanelerin halılarını da yıkayıp dezenfekte ediyor. Mobil ekip eliyle, Akdeniz’de bulunan toplam 105 cami, 1 yıl içerisinde periyodik şekilde 3’er kez temizlendi. Geçen haftalarda ağırlık verilen çalışmalar sayesinde ilk aşamada 50 camide kapsamlı temizlik hizmeti tamamladı. Camilerin temizliği ve bakımına yönelik hizmet ilçe sakini vatandaşların büyük takdir ve beğenisini toplarken, Ramazan ayına kadar bütün camilerin temizliğinin bitirilmesi planlanıyor.

“Ramazan’a kadar bütün camilerimizin temizliği tamamlanmış olacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, ilçede bulunan ibadethanelerin temizliği konusunda hassas davrandıklarının altını çizdi, vatandaşların namaz kıldığı camilerin temiz olması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. İnsan odaklı yönetim anlayışıyla hizmet verdiklerini kaydeden Pamuk, “Bütün İslam aleminin ve Mersinli hemşerilerimizin mübarek Ramazan ayını şimdiden kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Akdeniz Belediyesi olarak bizler de mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, ilçemizde bulunan camilerimizi temizleyerek, vatandaşlarımızın ibadetlerini daha nezih bir ortamda ifa edebilmelerini amaçlıyoruz. Mobil ekibimiz eliyle kesintisiz bir şekilde süren çalışmalar sayesinde, Ramazan ayına dek bütün camilerimizin temizliğini ve bakımını bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Hiçbir ayırım yapmadan hizmet veriyoruz”

Başkan Pamuk, cami temizliği hizmetinin kalıcı ve sürekli hale getirildiğini ve mobil temizlik ekibinin, Akdeniz sınırlarında yer alan 105 cami ile Kuran kurslarının temizliğini periyodik olarak yaptığını kaydederek, “Akdeniz’de bulunan farklı inançtan insanlarımıza ait ibadethanemize, hiçbir ayrım yapmaksızın temizlik ve hijyen hizmetini sunmaya davam

edeceğiz. İhtiyaç duyan camilerimizin bakım, onarım ve yenileme çalışmasını da teknik ekiplerimiz eliyle yapmaktayız. İbadethanelerimize yönelik temizlik hizmetiyle birlikte, bu mekanlarımıza yeşil alan kazandırmak amacıyla da imkânlarımız ölçüsünde gereğini yerine getireceğiz” diye konuştu.