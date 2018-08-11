Akdeniz’de caretta caretta yuvalarının çevresi temizlendi

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla hizmet ve çalışmalarına, belirlediği plan ve program dahilinde ara vermeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kazanlı sahili ile vatandaşların mesire alanı olarak kullandığı ağaçlık alanlarda kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. İki gruba ayrılarak Kazanlı sahilini bir uçtan diğer uca kadar temizleyen ekipler, sahile atılan tarımsal ve evsel atıkların yanı sıra, piknikçilerin bıraktığı veya dalgaların sahile taşıdığı çöp ve atıkları da toplayıp torbalara doldurdu ve ardından da çöp kamyonuna yükleyip bölgeden uzaklaştırdı. Ekipler, Kazanlı sahil boyu ve mesire alanının yanı sıra, yine deniz kenarında bulunan caretta caretta parkının civarında da detaylı temizlik çalışması yaptı.

"Vatandaşlar da dikkatli davranmalı"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Kazanlı’nın sadece Mersin ve Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli sahillerinden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Kazanlı sahilimiz, dünya üzerinde nesli uluslararası kanun ve sözleşmelerle koruma altına alınan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı çok ender yerlerden birisi. Bu nedenle, Kazanlı gibi, yavru çıkışı olan sahillerimizin temiz tutulması ve yuvaların korunması çok önemli. Ne yazık ki tarımsal ve evsel atıklar, balık ağları, poşetler, pet şişe ve kola kutuları gibi çeşitli atıklara takılıp denize ulaşamayan yavru kaplumbağalar hayatını kaybedebilmektedir. Bu nedenle özellikle Kazanlı’da yaşayan; piknik yapmak ya da yüzmek için bu sahile gelen tüm vatandaşlarımızdan, bu konuda çok duyarlı ve dikkatli davranmalarını istiyoruz" dedi.