Akdeniz’de çöp konteynerleri yenileniyor

Özellikle yeni yasayla mahalle haline gelen beldelerin çöp konteyneri ihtiyacı ve ana caddeler ile merkez mahallelerde konteynerlerin yenileme çalışmaları dolayısıyla 500 yeni çöp konteyneri satın alındı. Peyderpey imal edilerek gönderilen konteynerlerin 100 adedi geçen ay, 100 adedi de bu hafta teslim alındı. Konteynerlerin ilk 100 bölümü ana caddelere yerleştirilirken, ikinci 100 konteyner da İsmet İnönü Bulvarı üzerine yerleştirildi. Konteynerlerin caddelerden sonra mahalle mahalle yenilenmesi çalışmaları da Çankaya, Mesudiye, Camişerif, Yenimahalle ve 3 Ocak mahallelerinden başladı. Konteynerlerin bir kısmının da belirlenen program çerçevesinde Puğ Karacadağ, Parmakkurdu, Adanalıoğlu, Kazanlı, Toroslar, Hebilli, Turgutreis, Camili ve Karacailyas mahallelerine yerleştirilmesi çalışmaları da bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda da ilçede bulunan 8 bin adet çöp konteynerinin 3 bin adedinin bakım ve onarımı yapıldı, galvaniz boyaları yenilendi.