Akdeniz’de çöp konteynerleri yıkanıyor

Akdeniz Belediyesi’ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöp konteyner yıkama aracı ile ilçe sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerlerini yıkayarak doğabilecek hastalıkların önüne geçiyor. Gündoğdu Mahallesi’nde başlayan çalışmalar ilçeye bağlı tüm mahallerde yapılacak. Gelişmiş modern donanıma sahip yıkama araç ile kısa sürede çöp konteynerlerini temizleyen ekipler, konteynerleri kullanıma hazır hale getirdiler. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla, yaz aylarında yaşanan sıcakla birlikte çöp bidonlarının çevreyi olumsuz etkilemesinin de önüne geçmiş oluyor.

Kent yaşamının gereği olarak ortak kullanım alanlarında vatandaşların azami ölçüde hassas davranmaları gerektiğine dikkat çekerek Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Halkımızın sağlığı bizim için her zaman ilk plandadır. Çevre temizliği konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Bunun için temizlik ekiplerimiz, ilçemizde kesintisiz hizmet vermektedir. Özel kurduğumuz ekip ve çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile ilçe genelindeki konteynerleri dezenfekte ediyoruz" dedi.