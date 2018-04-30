Akdeniz’de duraklara bank inşa edildi

Akdeniz Belediyesi vatandaşların saatlerce ayakta, minibüs ya da otobüs beklememeleri için kentin en hareketli bölgesi olan Kuvvai Milliye Caddesi’de bulunan duraklara bank inşa etti. Kuruçeşme karşısında bulunan toplu taşıma araçları durağına, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adet bank monte edildiği bildirildi.

Çalışmaya ilişkin bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Bu sorun bize intikal eder etmez, sorumlu birim olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne haber vererek vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntının çözümü için hemen harekete geçtik. İlk olarak durakta inceleme yapan ekiplerimiz, ardından 5 adet bankı kaldırıma sabitledi. Böylelikle, burada uzun süreler boyunca ayakta araç bekleyen vatandaşlarımızın yaşadığı çileyi ortadan kaldırıp, oturma banklarını onların kullanımına sunduk" dedi.

Öte yandan Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, Çilek Mahallesi’nde de sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.