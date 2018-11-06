Akdeniz'de eğitim değerlendirme toplantısı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk başkanlığında 'Akdeniz İlçesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, okul müdürleri ve okul-aile birlik başkanları ve belediye yetkilileri bir araya geldi. Toplantıda konuşan Pamuk,okulların fiziki standartlarını yükseltmek ve imkanlarını iyileştirmek amacıyla kaymakamlık ve belediye olarak konuya hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Eğitimin altyapısının ıslah edilmesi, standartlarının yükseltilmesi noktasında, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul müdürleriyle işbirliği içerisinde bir yıldır çalışma yürütüklerini kaydeden Pamuk, "Birçok okulumuza küçük de olsa katkı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu katkı devam edecek. Ama istedik ki bizim göremediğimiz veya özellikle okul müdürlerimiz veya okul aile birliği başkanlarımızın vurgulamak istediği bir husus olursa, yine bir araya gelelim, genel bir değerlendirme yapalım ve ona göre kendimize bir yol haritası çizelim istiyoruz. Tabi okul müdürlerimizden bir takım tespitler elde ettik. Bugün özellikle okul - aile birliği başkanlarının da fikir ve düşüncelerini almak istiyoruz" dedi.

"110 okulun badana, boya ve tadilat hizmetini yerine getirdik"

Akdeniz Belediyesi'nin, ilçede bulunan 110 okulun boya, badana, tadilat, çevre düzenlemesi, okul bahçesine çocuk oyun grubu kurulması gibi hizmetleri yerine getirdiğin söyleyen Pamuk, "Belediyemiz bünyesinde oluşturulan ekip aracılığıyla, okullarımız ve ibadethanelerimize yönelik hizmet ve çalışmaların kalite ve standartlarını el birliğiyle sürdürecek ve yükselteceğiz. Çünkü biliyoruz ki okullarımızın altyapı standartlarını yükseltebilirsek, beraberinde eğitimin de kalitesi yükselecek ve hedeflenen seviyeye gelecektir" ifadelerini kullandı.