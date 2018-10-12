Akdeniz'de hizmet seferberliği

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yıl sonuna kadar aralıksız devam edecek olan altyapı hizmetlerine asfalt kaplama, kilit taşı, karo ve bordür kaplama çalışmalarıyla başladı.

Akdeniz Belediyesi ekip sayısı, araç ve gereç gücünü arttırarak, aynı anda farklı mahallelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Karaduvar Mahallesi'nde finişer yardımıyla sokaklarda asfalt kaplama, Hal Mahallesi'nde kilitli parke taşı, Üçocak Mahallesi'nde de kaldırımlara karo kaplama çalışmalarına başlandı. Mahallelerde başlayan altyapı çalışmaları hakkında değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, havaların soğumaya başladığı ve yağmurların beklendiği bugünlerde, mahalle sakinlerinin bozuk yol, sokak ve kaldırım nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları gerçekleştirdikleri çalışmalarla büyük oranda çözüleceğini belirtti.

"Yeni dönemde 45 bin ton asfalt dökmüş olacağız"

Yeni dönemde 45 bin ton asfalt dökmeyi hedeflediklerini kaydeden Pamuk, "Akdeniz'de göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın talep ve şikayetini çözmek, görev ve sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek için çalışacağımıza söz verdik. Bütün mücadele ve çabamız, mahallelerimizin altyapı eksikliklerini tamamlamak ve vatandaşlarımızın belediyecilik hizmetleri anlamında yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak içindir. Yeni dönemle birlikte, hizmetlerde eksiklik yaşayan mahallelerimize yaklaşık 45 bin ton asfalt dökmüş olacağız. Ayrıca 20 bin metrekare kilitli parke taşı, 20 bin metrekare karo ve 20 bin metre bordür kaplama çalışması da yapacağız. Bu sayede, ilçemizin altyapı eksikliğini büyük oranda gidereceğiz" dedi.

Tırlar için yeni yol açıldı

Öte yandan, Camili Mahallesi sakinlerinin yoğun şikayetine konu olan, taş ocağında çalışan tır ve kamyonların güzergahıyla ilgili sorunu da çözüme kavuşturan Akdeniz Belediyesi, köyün merkezinden geçtiği için can güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan taş ocağı kamyonlarının kullanımı için alternatif çevre yolu açma çalışması yaptı.