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21 Haziran 2018 10:48

Akdeniz’de İmar Barışı ve vergi yapılandırması hareketliliği

Akdeniz Belediyesi, imar barışı ve vergi yapılandırması başvurularındaki yığılmaları önlemek amacıyla, merkez binada yeni hizmet bölümleri oluşturdu.

Akdeniz’de İmar Barışı ve vergi yapılandırması hareketliliği

21 Haziran 2018 10:48


İmara aykırı konutların imar ve iskan sorununu çözmek için hayata geçirilen ’İmar Barışı’ uygulaması, 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle Türkiye genelinde başladı. Akdeniz Belediyesi de hem ’İmar Barışı’ kapsamında verilecek olan yapı kayıt belgesi için yapılan başvurular, hem de vergi yapılandırması için gelen vatandaşlar nedeniyle oluşacak yoğunluğa karşı tedbir almak amacıyla, yeni hizmet bölümleri açtı. Bu kapsamda bu bölümlere başvuran vatandaşlara belediye personeli tarafından, imar barışından faydalanmak için izleyecekleri yol tek tek anlatılıyor. Başvuru için gereken evrakları verilen vatandaşlara, ardından bu evrakları nasıl dolduracakları tarif ediliyor, sonrasında ise e-devlet sistemi üzerinden izlemeleri gereken yol örnek üzerinden net bir şekilde izah ediliyor.



"İmar affı başvuruları 31 Ekim’de sona erecek"


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamada, İmar Barışı’nın amacı, kapsamı ve sağladığı avantajlar şu şekilde ifade edildi: "İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle, vatandaşların imar sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor. Hedef, vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu çözmek, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasını sağlayıp bu yapılara yasallık kazandırmak. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek. Yapı kayıt belgesi kapsamına alınan konutlara elektrik ve su bağlanabilecek, kat mülkiyetine geçiş mümkün olacak, aleyhte açılmış dava, verilmiş yıkım veya para cezası varsa bunlar düşecek. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri yapı malikleri alacak. 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan imar affı başvuruları, 31 Ekim 2018’de sona erecek."




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