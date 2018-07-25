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25 Temmuz 2018 11:59

Akdeniz’de kültür gezileri başladı

Akdeniz Belediyesi, düzenlediği gezi programıyla, ilçedeki öğrencilere Mersin’in tarihi, turistik, kültürel mekanlarını, sosyal ve sportif tesislerini gezme imkanı sunuyor.

Akdeniz’de kültür gezileri başladı

25 Temmuz 2018 11:59


Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Mersin’in tarihi, turistik, sosyal, kültürel ve sportif mekanlarına yönelik bir ziyaret programı hazırlandı. Programda ayrıca, yapay zeka, kodlama ve robotik alanlarında kapasitenin güçlendirilmesi, engelli çocuklara müzik ve ritim yoluyla terapi yöntemleri uygulanması, lise mezunu öğrenciler için halk eğitim merkezlerinde verilen üniversite hazırlık kurslarına kaynak ve doküman desteği sağlanması da yer alıyor. 17 Ağustos 2018 tarihine dek sürecek gezilere, Akdeniz sınırlarında bulunan ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 600 öğrenci ve 40 öğretmen katılacak. Bu kapsamda, gezi programının ilk gününde öğrenciler, kentin spor tesislerini gezerken, ikinci gününde ise Eshab-ı Kehf, Nusrat Mayın Gemisi, Ulu Camii, Hz. Danyal Türbesi ve Tarsus Hayvan Parkı’nı gezdiler.


Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ekonomik anlamda dezavantajlı durumda bulunan gençlere ve çocuklara hayatın her anında ve alanında fırsat eşitliği sunmanın, yaşam koşullarını iyileştirip geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamanın büyük önem taşıdığının altını çizdi. Pamuk, "Çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, devletimizin, hükumetimizin ve yerel yönetimlerin sunduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif imkan ve yatırımlardan azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak, kamu idarecilerinin en önemli görevlerinden biridir" dedi.




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