Akdeniz’de kursiyerlere temrinlik malzemesi dağıtıldı

Akdeniz Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilen kurs merkezlerinde beceri ve meslek edindirme kursları devam ediyor. Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Belediye tarafından tahsisi gerçekleştirilen 6 kurs merkezindeki 125 kursiyere, temrinlik malzeme dağıttı. Karaduvar Mahallesinde bulunan Halk Eğitim Merkezindeki dağıtım törenine, Başkan Aktaş’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Abdullah Aktaş, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ve kursiyer öğrenciler katıldı. Yılda yaklaşık 50 bin kursiyere ulaştıklarını dile getiren Akdeniz İlçe Milli Eğitimi Müdürü Adem Şimşek, İlçe genelinde Karaduvar Halk Eğitim Merkezi gibi birçok kurs merkezine sahip olduklarına işaret etti. Özellikle kreş bölümüne devam eden minikler başta olmak üzere, kursiyerlere sağladığı destekten ötürü tüm belediye yetkililerine teşekkür etti.

Beceri ve meslek edinen kursiyerlere belediye imkanları ölçüsünde katkı vermeyi görev edindiklerini ifade eden Başkan Aktaş ise son dönemde Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile verimli çalışmalara imza attıklarının altını çizdi.

Aktaş ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından temrinlik malzemeleri kreşe devam eden miniklere ve diğer kursiyerlere dağıttılar.