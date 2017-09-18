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18 Eylül 2017 14:07

Akdeniz’de maddi durumu olmayan öğrencilere ücretsiz kurs verilecek

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanan proje ile ilçede bulunan ve üniversite hazırlık kurslarına gitme imkanına sahip olmayan öğrencilere ücretsiz kurs verilecek.

Akdeniz’de maddi durumu olmayan öğrencilere ücretsiz kurs verilecek

18 Eylül 2017 14:07

Ayrıca kurslara katılacak öğrencilere 300 lira eğitim desteği de verilecek.


Akdeniz İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Akdeniz Akademi binasında verilecek kurslar 2 Ekim’de başlayacak. Kurslara başvurular, 18 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında Ticaret Meslek Lisesi yanında bulunan Akdeniz İlçe Halk Eğitim Merkezine şahsen yapılacak. Akdeniz Belediyesi olarak üniversiteye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla Akdeniz İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Akdeniz Akademiyi kurdukları söyleyen Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Gençlerimiz ülkemizin geleceği, onların iyi bir eğitim almasını ve yetenekleri doğrultusunda mesleklere sahip olmasını istiyoruz. Bilindiği gibi üniversite hazırlık kursları ücretleri, kitap masrafları ile birlikte öğrenciler ve veliler için önemli bir gider oluşturuyor. Bu projeyle üniversite hazırlık kurslarına gitme imkanına sahip olmayan öğrencilerimize yalnız olmadıklarını, Belediyemizin yanlarında olduklarını göstermek istiyoruz. Akdeniz Akademi ile öğrencilerimiz ücretsiz olarak öğretmenlerimiz tarafından üniversite sınavına hazırlanacak ve bütün kursiyer öğrencilerimize 300 tl eğitim dökümanı desteğinde de bulunacağız" dedi.


Pamuk, bu kurstan yararlanmak isteyen öğrencileri bu hafta sonuna kadar Akdeniz ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü binasında kursa kayıt olmaya davet etti.




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