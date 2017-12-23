Akdeniz’de mahalleler asfaltlanıyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal veya merkez ayırımı yapmadan, belirlediği plan ve program kapsamında ve uygun hava koşullarında, ilçede asfalt ihtiyacı duyan sokaklarda hizmet vermeye, Akdeniz’in çehresini değiştirmeye devam ediyor. Son olarak, geçen ay yaşanan aşırı yağışlar sonucu Siteler Mahallesi’nde su baskınına maruz kalan sokaklarda asfalt yama ve kaldırım düzenleme çalışması yapıldı. Kazanlı Mahallesinde de asfalt yama hizmeti sunan ekipler, Yakaköy ve Bağlarbaşı’nda bahçe yollarını açtı, Anadolu Mahallesinde de bahçe yollarına mucur döktü. Ekipler ayrıca, geçen haftalarda Anadolu, Çilek, Tekke ve Yakaköy mahallelerinde de asfalt kaplama hizmeti sundu. Mersin Valiliği ve Akdeniz Belediyesi’nin işbirliği ile Puğ Karacadağ ve Parmakkurdu mahallelerinde kilitli parke taşı kaplama çalışmaları tamamlandı.

“Akdeniz’i yenilemeye, dönüştürmeye aralıksız devam edeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, belediyenin imkanları ölçüsünde Akdeniz ve Mersin’in çehresini güzelleştirip hayatı kolaylaştıran hizmet ve projelere devam edeceklerini vurguladı. Her fırsatta mahalleleri ziyaret ettiğini, vatandaşların talep, görüş ve şikayetini dinlediğini kaydeden Pamuk, “Mahalleleri ziyaretimiz esnasında hem vatandaşlarımızla bir araya geliyor hem de hizmet ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetleme fırsatı buluyoruz. Böylelikle hizmetlerin seyri ve geleceği hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Akdeniz sakinlerinin belediye hizmetlerinden eksiksiz ve zamanında yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sayısı arttırılan asfalt ekiplerimiz, Akdeniz’in dört bir yanında bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için gerek asfalt kaplama ve yama gerekse de yeni yol açma çalışmalarımız devam edecek. Akdeniz’i yenileme ve dönüştürme yolunda emek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz, Mersin ve Akdeniz halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.