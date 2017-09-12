Akdeniz’de metruk binalar yıkılıyor

Yapılan çalışmalar kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğünce Akdeniz ilçesinde 142 metruk bina tespit edilirken, belediye bünyesinde oluşturulan inceleme komisyonu 65 binada inceleme yaparak yıkılması yönünde karar verdi. Yıkılmasına karar verilen binaların 24 tanesi ile ilgili olarak belediye encümenince tehlike arzetmesi nedeniyle yıkım kararı alındı. Hukuki prosedürleri tamamlanan 24 binanın yıkım işlemleri başlatıldı. İlçe genelinde tespit edilen binalar ile muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirilerek oluşturulan program çerçevesinde son bir haftada ikisi Yeni Mahallede, ikisi İhsaniye Mahallesi’nde ve bir tanesi de Turgutreis Mahallesi’nde olmak üzere 5 adet metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

Yaptığı mahalle ziyaretlerinde muhtarlardan ve vatandaşlardan mahallelerinde bulunan metruk binaların kötü amaçlarla kullanılması nedeniyle yoğun şikayetler aldıklarını dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Mahallelerimizde çeşitli nedenlerle terk edilmiş metruk ve harabe binalar bulunuyor. Vatandaşlarımız, uyuşturucu kullanan kimselerin ve başka kötü amaçlı kullanımların mekanı haline gelmesi nedeniyle özellikle çocuklarının zarar görebileceği endişesiyle bu metruk yapıların yıkılmasını istiyor. Yapı kontrol müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ortaklaşa bir çalışma yaparak, önce bu yapıların sahipleri ile irtibata geçiyorlar.İlgili Müdürlüklerimiz, Bina sahibi vatandaşlarımızla diyalog kurarak yasal prosedürü tamamlıyor.Gerekli muvafakatı aldıktan sonra maliyeti nedeniyle arsası üzerinde bulunan metruk yapıyı yıkamayan vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Bu kapsamda 14 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Şu an yıkım kararı bulunan 9 binanın da en kısa zamanda yıkımı gerçekleştirilerek, çevreye verdiği zarar önlenecek" dedi.