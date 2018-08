Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor

Akdeniz ilçesinde bulunan ve malikleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşerek çökme riski oluşan, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük riskler oluşturan veya kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüşen metruk yapıların yıkım çalışmaları, belediye ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İhsaniye, Nusratiye, Barış, Mesudiye ve Yeni Mahalle’de bulunan 6 adet metruk binanın yıkımı, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, belediyenin fen işlerine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, oluşacak tozdan vatandaşların rahatsız olmaması için de yapıları önce sulama aracıyla ıslattı. Ardından başlayan yıkımla birlikte ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahallelerden çıkarıldı.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilçe sınırları içerisinde terk edilen, harabeye dönüşen yapılarla ilgili vatandaşlar ve muhtarlardan yoğun başvuru ve şikayet aldıklarını söyledi. Bu yönde gelen taleplerin en kısa sürede değerlendirildiğini kaydeden Pamuk, "Sahipleri tarafından terk edildiği için zamanla harabeye dönüşen ve her an yıkılma riski taşıyan bu tür yapılar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Özellikle de bu metruk yapıları oyun alanı olarak kullanan çocuklarımız, can güvenliği açısından ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Akdeniz Belediyesi olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzurunun sağlanması ve kent estetiğinin korunmasıdır" ifadelerini kullandı.