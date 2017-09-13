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13 Eylül 2017 12:39

Akdeniz’de okullar bakımdan geçiriliyor

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yoğun tempoda çalışarak okulları yeni eğitim-öğretim sezonuna hazırlıyor.

Akdeniz’de okullar bakımdan geçiriliyor

13 Eylül 2017 12:39


Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı koşullarda eğitim görmesi için özellikle okul bahçelerinde çim biçme, ağaçları budama, temizlik ve bakım işlerini gerçekleştiriyor. Bugün de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kazanlı İlköğretim Okulu,Yakaköy İlköğretim Okulu, Mine Günaştı Lisesi, Kazım Karabekir İlköğretim Okulu, Kazanlı Ortaokulu,Güney Ortaokulu, Karacailyas İlk ve Ortaokulu, Hacivat-Karagöz Anaokulu, Abdullah Şahutoğlu Ortaokulu ve Kazanlı Lisesi’nde çalışma gerçekleştiren ekipler, gelen talepler doğrultusunda ilçede bulunan diğer okullarda da bakım çalışmasına aralıksız devam ediyorlar.


Belediye Başkan Muhittin Pamuk, "Belediyemize gelen talepleri hızlı bir şekilde inceliyor ve okulların ihtiyacını en kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Okullara boya-badana ve tadilat işlerinin yanı sıra, bahçe düzenlemesi ve bakımı gibi alanlarda da destek veriyoruz. Öğrencilerimizin eğitim gördüğü ortam ne kadar düzenli ve ferah olursa, eğitim ve öğretimin verimliliği o derece artacaktır" dedi.




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