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Akdeniz'de psikolojik destek ve eğitim hizmeti

Mersin’in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren psikolog tarafından fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete maruz kalan ya da bu risk altında bulunan kadın ve çocuklara psikolojik destek hizmeti veriliyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren psikolog tarafından fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddete maruz kalan ya da bu risk altında bulunan kadın ve çocuklara psikolojik destek hizmeti veriliyor.


Kurum psikologu tarafından yürütülen psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri, gerek saha çalışmaları, gerekse müdürlüğün sürdürdüğü hizmet ve çalışmalar sayesinde özverili bir şekilde devam ediyor. Psikolojik destek ve eğitim hizmeti kapsamında, fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalan ya da risk altında olan kadınlara gerekli yönlendirmeler ve psikolojik destek hizmeti de veriliyor. Belediyenin sunduğu danışmanlık hizmetinin yürütüldüğü 4 ay içerisinde 50'yi aşkın vatandaş hizmetten faydalandı. Kurum psikologu, saha çalışmalarında başvuran vatandaşların şartlarını göz önüne alarak gerektiği zamanlarda müdürlük tarafından sağlanan araçlarla evlerinden alınıp kurumda, fiziksel ve ekonomik koşulları elverişli olmayan danışanların da görüşmelerini evlerinde gerçekleştirerek psikolojik destek hizmeti sunuyor.


Akdeniz Belediyesi'nin sunduğu, psikolojik destek ve eğitim hizmetinden yaralanmak isteyen vatandaşlar, 0324 2320442 veya 0530 2909797 numaralardan telefonlar aracılığıyla randevu alarak bu hizmetten faydalanabilirler.

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