Akdeniz’de tasarruflar, hizmet ve proje olarak yatırıma dönüşüyor

Aciliyet teşkil etmeyen cari harcamaları durdurarak, vatandaşlarımıza ve ilçemize dönük hizmet, proje ve yatırımlara yönlendirdik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, kamuda tasarrufa yönelik tedbirler almaya başlamasıyla birlikte, Akdeniz Belediyesi’nde de bu konuda önemli adımlar atıldı. Pamuk, açıkladığı ve özellikle kamu kurumlarını ilgilendiren tasarruf tedbirleri konusuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Pamuk, "Ülkemize yönelik, gerek içeriden gerekse dışarıdan gelen ekonomik tehdit ve saldırılar dikkate alındığında, kentimize ve halkımıza sunacağımız yatırım ve hizmetleri kesintiye uğratmayacak bir şekilde, ama aynı zamanda belediyemizin bütçe ve kaynaklarını da verimli ve etkin kullanmanın yoğun bir gayreti içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Hem 2017’de hem de 2018’de bütçe fazla verdi"

Belediyenin, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen gelir-gider bütçelerini değerlendiren Pamuk, "Uyguladığımız insan merkezli yönetim politikası, gerekse de tedbirlerimiz sayesinde, hem 2017 yılının tamamını hem de 2018 yılının ilk 8 ayını kapsayan süre içinde bütçemiz fazla vermiştir. 2017 yılında net gelirimiz 109 milyon 18 bin 427 lira olarak gerçekleşirken, aynı yıla ait giderimiz ise 105 milyon 865 bin 341 TL’ de kalmıştır. İçinde bulunduğumuz 2018 yılının ilk 8 ayında net gelirimiz 79 milyon 62 bin 291 TL; yine 2018’in ilk 8 ayında oluşan giderimiz ise 68 milyon 57 bin 385 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar dikkate alındığında, göreve başladığımız 2017 yılı içerisinde gerçekleşen bütçenin 3 milyon 153 bin 86 lira fazla ve 2018 yılı ilk 8 ayına ait net gelirimiz ile net giderimiz de kıyaslandığında 11 milyon 502 bin lira tutarında bir bütçe fazlası sağlandığı görülecektir. İki yıla yakın sürede bütçemizde elde ettiğimiz toplam 14 milyon 157 bin 992 lira, göreve başladığımızda kesintisiz uyguladığımız mali disiplin neticesinde elde ettiğimiz başarıyı göstermesi açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

"Bütçemizi, hizmet ve projelerde kullanıyoruz"

Belediye bütçesini vatandaşların ve kentin yararına olacak hizmet ve projelerde kullandıklarını kaydeden Pamuk, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemizin bütçesi ve kaynaklarını halkımızın ve kentimizin yararına hizmet ve projelerde kullanmak için azami çaba gösterdik. Uyguladığımız tasarruf tedbirleri sayesinde vatandaşlarımızın ve kentimizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı hizmetlerini gecikmeye mahal vermeksizin yerine getirmek için mücadele verdik. Uyguladığımız mali disiplin politikası ve cari harcamaları kısarak, geçmişten gelen 197 milyon liralık borcu, 1 buçuk yıllık süre içinde 51 milyon azaltıp, 146 milyon liraya indirme başarısı gösterdik" diye konuştu.

"İlçemizin altyapısı için 40 milyon TL yatırım yaptık”

Akdeniz’e 40 milyon TL değerinde alt yapı yatırımı yapıldığını aktaran Pamuk şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımıza 14 yeni park, 11 yeni mahalle taziye evi, 2 futbol, 5 basketbol 1 de tenis kortundan oluşan spor tesislerinin yanı sıra, Güneş Mahallesi’nde kapalı semt pazarını hizmete açtık. Ayrıca her mahalleye çocuk parkı projemizi de hayata geçirdik. Önümüzdeki yakın dönemde ilçemizin altyapısına 20 milyon TL daha harcamayı planladık ve yatırımlarımız devam ediyor."

Maaş ödemelerinin de düzenli hale getirildiğini, belediyeden alacaklı hiçbir personel kalmadığını, 2 milyon 800 bin lira tutarındaki kıdem tazminatlarının da dış kaynak gerektirmeden belediye bütçesinden karşılanıp ödendiğini kaydeden Pamuk, SSK, Maliye, Emekli Sandığı’na her ay yatırılması gereken zorunlu ödemeleri oluşturan toplam 1 milyon lira tutarındaki giderin de 2017 yılından itibaren her ay düzenli olarak yatırıldığını, bu sayede de yeni borç yükü oluşmasının önüne geçildiğini de söyledi.