Akdeniz'de ücretsiz üniversite hazırlık kursları başladı

Akdeniz Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği üniversiteye hazırlık kursları başladı.

Akdeniz İlçe Halk Eğitim merkezinde devam eden kurslara bu yıl 330 öğrenci kaydını yaptırdı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ücretsiz üniversiteye hazırlık kursunu ziyaret ederek, kursla ilgili bilgi aldı. Pamuk, ziyaret sırasında eğitim materyal desteği kapsamında, kurs öğrencilerine kırtasiye ve hazırlık kitabı dağıtımını da gerçekleştirdi.

"103 öğrenci üniversiteyi kazandı"

Öğrencilere başarılar dileyen Pamuk, başarıya disiplinli bir çalışmayla ulaşıldığını, kursa devam eden öğrencilerin kendilerine tanınan bu imkanı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını söyledi. Geçen yıl kurslara katılan 103 öğrencinin üniversiteyi kazandığını kaydeden Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak gençlerimizin yanındayız. Kurum ve kuruluşlarımızla da işbirliği yaparak, gençlerimizin kendilerine, Ailelerine ve Ülkelerine yararlı bireyler olmasını sağlamak amaçlı projeler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversite Sınavlarında başarılı olmasını ve daha çok sayıda öğrencimizin Üniversiteyi kazanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.