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07 Temmuz 2018 14:46

Akdeniz’de yaz okulu spor kursları başladı

Akdeniz Belediyesi tarafından çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak amacıyla her yıl düzenlenen ücretsiz yaz okulu spor kursları başladı.

Akdeniz’de yaz okulu spor kursları başladı

07 Temmuz 2018 14:46


Şafak Erdur-Seyfi Ali Türkoğlu futbol sahasında gerçekleşen açılışta, kurslara kayıt yaptıran çocuklara spor kıyafetleri dağıtıldı.


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, çocukların geleceği için her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak temel hedeflerimizden birisi, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, onların spor yapmalarına imkan sağlamaktır. Akdeniz Belediyesi olarak spora, özellikle de altyapıya büyük önem veriyoruz. Bunu da uygulamalarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Bu sezon bizim bütün altyapı takımlarımız ciddi başarılar elde etti. Bunun devamı olarak da bugün yaz spor okulun açılışını gerçekleştiriyoruz. Amacımız daha çok çocuğumuza ulaşmak" dedi.


Akdeniz Belediyesi spor tesislerinin, çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Pamuk, "Bizler de gençlerimizin yetişmesi için elimizden gelen her türlü desteği, katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerle işbirliği içerisinde bu dönem verimli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Herhangi bir spor dalıyla uğraşan bir genç, aynı zamanda akademik başarı anlamında da yaşıtlarından ayırt edilebiliyor. Onun için doğru bir tercih yaptığınızı, Akdeniz Belediyesi yaz spor okulunu da tercih ederek çok doğru bir karar verdiğinizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.




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