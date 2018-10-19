Akdeniz'de yeni parklar yapılıyor, eskiler yenileniyor

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez - kırsal ayırımı yapılmadan mahallelere ihtiyaç duyulan hizmetler ulaşmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yeşil alanlara yönelik çalışmaları kapsamında, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte atıl kaldığı için yeşil alan özelliğini kaybeden parkta, baştan sona yenileme çalışmaları yapıldı, bu sayede mahalleye yeni bir park kazandırılarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Bağlarbaşı'na 3 bin metrekarelik yeni park

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, Karacailyas Şakir Gülmen Mahallesi'nde yapımına başladığı park ve basketbol sahasının çalışmaları da tamamlanırken, Bağlarbaşı'nda da 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan yeni parkın inşa çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Müfide İlhan Mahallesi'nde bulunan Lale Parkı'nı da baştan sona yenileyip mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.

“Uygun alanları park ve yeşil alana dönüştüreceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirtti, ilçe sınırlarında uygun olan alanlara yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak istediklerinin altını çizdi. “Akdeniz'e yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak, ömrünü tamamlayan parklarımızı da yenilemek, üzerinde büyük bir önemle durduğumuz hizmetlerdir” diyen Pamuk, Akdeniz'i, yeşil ile mavinin buluştuğu bir ilçe haline getirmek için belediye olarak tüm imkânları seferber ettiklerini vurguladı.

“Akdeniz'i yenilemeye, dönüştürmeye devam edeceğiz”

Akdeniz ilçesi sakinlerinin taleplerini dikkate aldıklarını kaydeden Pamuk, “Akdeniz'de yaşamı güzelleştiren parklarımızın sayısını arttırarak, vatandaşlarımızın günlük hayatın getirdiği stres ve yorgunluklarını atabilecekleri, ailecek dinlenip eğlenebilecekleri park ve yeşil alanlarımıza, uygun alan olması halinde her geçen gün yenisini ekleyeceğiz. Göreve geldiğimizde halkımıza verdiğimiz sözü yerine getiriyor, insan odaklı hizmet ve projeler için belediye bütçesini verimli ve etkin kullanmak için çalışıyoruz. Akdeniz'i değiştiren, ilçemizi bir cazibe merkezine dönüştüren hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde sürecek” dedi.