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29 Haziran 2017 11:48

Akdeniz’de yollar ve kaldırımlar yıkanıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerde kaldırım ve yolları tazyikli su ile temizliyor.

Akdeniz’de yollar ve kaldırımlar yıkanıyor

29 Haziran 2017 11:48


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın genel sağlığına ilişkin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, Doğalgaz döşeme hattı çalışmalarından dolayı ilçenin birçok yerinde kazılan yollarda meydana gelen toz ve dumanı engellemek için her gün düzenli olarak yolları sulayan temizlik ekipleri, belirli aralıklarla da çok kirlenen yollarda da yıkama çalışması yapıyor. Akdeniz Belediyesi, yol yıkama çalışması ile yol kenarları ve kanallarda biriken çöpler nedeniyle çevreye yayılan koku ve hastalığın da önüne geçiyor.


Temizlik işleri ekipleri son olarak Hamidiye, Kültür ve Kiremithane Mahallelerinde yeni yapılan yol ve kaldırımları tazyikli su ile yıkadı.




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