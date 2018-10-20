Akdeniz'den amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Akdeniz Belediyesi tarafından, amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım töreni Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesislerinde yapıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, amatör sporun ve sporcuların desteklenmesinin, belediyelerin temel görevi olduğuna inandığını vurguladı.

"Altyapıya büyük önem veriyoruz"

Akdeniz Belediyesi olarak amatör sporun teşvik edilmesine ve altyapıya büyük önem verdiklerini vurgulayan Pamuk, "Nitekim Akdeniz Belediye Spor Kulübümüzün U11, U12, U13, U14, U15, U16 ve U17 liglerinde mücadele eden futbol takımlarımız, geçen dönem Mersin'de şampiyonluklar elde ettiler ve ilimizi farklı turnuvalarda da başarıyla temsil ettiler. Bugün itibariyle 600 civarında gencimiz ve çocuğumuz, Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde farklı dallarda spor faaliyetlerine katılıyorlar" dedi.

"Amatör spor kulüpleri desteklenmeli"

Pamuk, sporun kitleleşmesi ve çok daha geniş kitlelere ulaşması için amatör spor kulüplerinin ciddi şekilde desteklenmesi gerektiğinin de altını çizerek, "Aynı zamanda gençlerimiz arasında sporun yaygınlaştırılması ve çeşitlendirilmesi bağlamında da amatör spor kulüplerimizin desteği ve katkıları çok önemlidir. Yerel yöneticiler ve belediyeler olarak, amatör spor kulüplerimizin taşıdığı yükü paylaşmalıyız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Muhittin Pamuk, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ASKF Başkanı Mithat Ertaş ile birlikte, kentin amatör spor kulüplerinde oynayan sporculara, forma ve kramponlardan oluşan spor malzemelerini dağıttı.