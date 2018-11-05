Akdeniz'e modern çöp konteynırları

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı çevre hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla koku oluşumunu önleyen, su ve benzeri atık sızdırmayan Avrupa standartlarında, estetik açıdan da dikkat çeken 10 adet çöp konteynırı daha satın aldı. Her biri 3 ton çöpü haznesinde barındırabilen konteynırlar, ilçenin ana arterlerine yerleştirildi. Sadece Akdeniz Belediyesi'nin envanterinde bulunan bu konteynırlar, ‘ÇAÇA' denen ‘çok amaçlı çöp toplama aracına' bağlı vinçle yüklenip içindeki çöpler el değmeden boşaltılabiliyor.

"Yeni konteynır sayısı 28'e çıktı"

Yeni alınan konteynırlarla birlikte modern çöp konteynırı sayısı 28'e yükseldiğini kaydeden Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, halk sağlığının ve temiz çevre hakkının korunması ve sürdürülmesi noktasında temizlik hizmetinin aksatılmaması, her türlü atığın zamanında toplanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Pamuk, "Gereklilik halinde, 3 bin litre çöp biriktirme kapasitesine sahip, modern ve estetik açıdan da dikkat çeken yeni çöp konteynırlarından bir grup daha da satın alıp şehrin yoğun olan ana arterlerine yerleştireceğiz" dedi.