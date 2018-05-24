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24 Mayıs 2018 11:49

Akdeniz’e yeni park

Akdeniz Belediyesi, geçen 1.

Akdeniz’e yeni park

24 Mayıs 2018 11:49

5 yıllık süreçte ilçeye 14 yeni park kazandırırken, bu sayıya bir yenisini daha ekliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karacailyas Emek Mahallesi’nde yeni parkın daha yapımına başladı.


Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçede yeni park ve yeşil alanların yapımına devam ediliyor. Geçen 1.5 yıllık süreç içinde ilçeye 14 yeni park kazandıran, eskiyen tüm parkları da revize eden Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karacailyas Emek Mahallesi muhtarlığının bitişiğindeki alan üzerine yeni bir park inşa ediyor.


Toplamda bin 300 metrekarelik alana sahip olacak parkın içine 2 kamelya ve 10 adet bank, 1 adet çocuk oyun grubu, fitness aleti, aydınlatma direkleri ve çöp kutuları yerleştirilecek. Ardından parkın peyzaj düzenlemesi de yapılacak olan park, çeşitli ağaçlar ve rengarenk çiçeklerle süslenecek. Park yapılacak alanda sınır bordürleri çekilirken, kilit taşlarıyla da parkın içinden geçecek yürüme yolları çiziliyor.


“Uygun olan her metrekareyi yeşillendirmek istiyoruz”


Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, yeni park imalatı ve park yenileme çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, daha yeşil bir Akdeniz için çalıştıklarının altını çizdi, Akdeniz’de parkı olmayan tek mahalle kalmaması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurguladı. Göreve geldiği yaklaşık 1.5 yıllık süreçte Akdeniz’de 14 yeni park açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Pamuk, Akdeniz’in yeşile bürünmesi noktasında, belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu eksiksiz yerine getireceklerini söyledi. Pamuk, “İlçemizde uygun olan her metrekareyi yeşillendirip halkımızın hizmetine sunmak için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bu amaçla, uygun olan bölgelerde yeni parklar yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca yoğun kullanım nedeniyle eskiyen veya miadını dolduran parklarımız da ekiplerimiz eliyle elden geçirilip yenileniyor ve mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla, vatandaşlarımızın bize olan emanetini, yine halkımız yararına hizmet, proje ve çalışmalarda kullanmaya devam edeceğiz” dedi.




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