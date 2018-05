Akdeniz’i kirleten gemilere havadan ceza

Deniz denetim ekipleri botlarla helikopter ise havadan gemileri tek tek denetleyerek, kirletenlere cezai işlem uyguluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Maalesef gemiler denizleri kirletiyor. Deniz denetiminde kullanmak için aldığımız 3 botla 3 ayda denizi kirleten gemilere 350 bin liralık ceza yazmışız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin’de deniz kirliliğinin önüne geçmek için yürüttüğü çalışmaları ara vermeden sürdürüyor. Türkiye’nin önemli sahillerinden olan Mersin’de, denize bırakılan atıkların insan sağlığı ve çevre üzerine olumsuz etki oluşturmasının önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, deniz denetim ekibi botları ile yapılan denetimlere, bünyesine aldığı helikopter ile havadan denetimini de ekledi. Büyükşehir Belediyesi, denizlerin taşımacılık ve turizm amacıyla kullanılması, gemiler ve diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik, atıkların arıtılmadan denize verilmesi, deniz kazaları sonucu meydana gelen petrol akıntıları, akarsulardan denizlere ulaşan tarımsal atıklar gibi nedenleri mercek altına aldı. Gemiler konusunda uzman kaptan, mühendis ve yetkili denetçiden oluşan denetim ekibi, hem denizden, hem de havadan denetimlerle Mersin denizinde kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyor. Hedefler doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler, kirlilik tespit edilen deniz araçlarından numuneler alarak akredite laboratuvarda analizlerini yaptırıyor. Alınan numunelerde kirletici özelliğin tespit edilmesi durumunda, kirletici etkenin ortadan kaldırılması sağlanırken, kirliliğe neden olan sorumlulara da ceza uygulanıyor.

Yaptıkları çalışmayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 30 Mart 2014 öncesi bir vizyonla ortaya çıktıklarını söyledi. Seçim çalışmasında bu vizyonla vatandaştan görev talep ettiklerini belirten Kocamaz, “O günden bu yana kadar da belediyemizin ekonomik durumunu toparlayarak, vaat ettiğimiz çalışmaları yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisine girdik. O zaman Mersin’in bir helikopter, deniz uçağı, bir deniz otobüsü ve raylı sistem konularında ihtiyacı olduğunu dile getirmiştik. Raylı sistemle ilgili ulaşım master planımız tamamlandı ve şu anda projesi hazırlanıyor. Hedefimiz de bu yıl sonuna kadar inşallah bakanlıktan da onay çıkarsa ihalesini gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında deniz uçağı ve deniz otobüsüyle ilgili halen görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlara verdiğimiz sözlerin içindeki helikopteri de geçtiğimiz haftalarda teslim aldık” şeklinde konuştu.

"3 ayda 350 bin liralık ceza yazmışız"

Helikopter ile kentteki kaçak inşaatlar, deniz kirliliği, gemilerin denize sintine bırakması gibi konularda acil müdahale ve tespitin yapılacağının altını çizen Kocamaz, “Deniz kirliliğinin önlenmesi için tabi buda yetmez. Biz 3 tane deniz teknesi aldık. Şu anda 2 botumuz çalışmalarını sürdürüyor. Botlar geldiğinden itibaren 3 ay içerisinde maalesef gemiler denizleri kirletiyor. Bu süreçte gemilere 350 bin liralık ceza yazmışız. Şimdi bu helikopter marifetiyle de daha hızlı, daha etkin denetimler gerçekleştirilecek. Çevre kirliliğine yönelik çalışmalar anında tespit edildikten sonra gereken işlem yapılacak. Bunun caydırıcı özelliği de olacak. Deniz kirliliğiyle ilgili tabi biz sadece ceza yazabiliyoruz. Bunun yanında bu gemilerin sintinelerinin burada arıtılması gerekiyor. Arıtmayla ilgili de bakanlıkta talebimiz var. Aslında yasa bunu büyükşehirlere vermiş bu görevi. Ancak geçmişte Mersin Büyükşehir Belediyesi bu işi yapamayacağını ifade etmiş ve bunu şimdi liman yapıyor. Biz bu hizmetlerin de bizim tarafımızdan yapılmasını istiyoruz. O sintinelerin arıtılarak, doğaya temiz suyun arıtılması gerekiyor. Şu anda Adnan Menderes Bulvarı sahilinde düzenleme yapıyoruz. Daha yeni yaptığımız düzenlemelerde o taşların yüzeyi maalesef sim siyah olmuş. Belli ki gemilerden bırakılan atıklar buna yol açmış” diye konuştu.

"Bu helikopter Mersin’in hayrına her işte kullanılacak"

Helikopteri sadece ulaşım için almadıklarını vurgulayan Kocamaz, “Bazı insanların doğayı kirletenleri görmesi lazım. Başkanın işi gücü yok helikopter ile her gün mü gezecek? Başkan elbette ki ulaşabilmek için acil konularda o helikopteri de kullanacak. Ancak onun dışında bu helikopter yangın gibi çok kısa sürede müdahale edilmesi gereken konularda da kullanılacak. Onun dışında ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu helikopter belediyenin bütün birimleriyle alakalı olarak hizmet verecek. Bu konuda hiç kimse tereddüt etmesin. Siyasetçi söyleyecek bir şey bulamayınca bu tür basit şeylere takılarak olayları vatandaşın gözünde acite etmeye çalışabilir. Ancak güneş balçıkla sıvanmaz. Biz her gün araç, edevat alıyoruz. Bugüne kadar bin 400’e yakın araç almışız. Bir Allah’in kulu da onu konuşmuyor. Takıldıkları bir tek helikopter. Ancak bu helikopter Mersin’in hayrına her işte olacak. Bizde helikopterin verdiği hizmetlerle halkımızı memnun edebilirsek bizde memnun oluruz. Keşke bunlar çok daha önceden alınmış ve hizmete girmiş olsaydı da biz bugün başka hizmetleri yapıyor olsaydık. Herşeye rağmen şu 4 yıl içerisinde Mersin gerçekten hizmet konusunda çok büyük atılımlar yaptı. İnşallah bu hizmetler devam edecek. Vatandaş bize sahip çıktığı müddetçe bizde bu vatandaşın taleplerini yerine getirmeye sonuna kadar çalışacağız” ifadelerin kullandı.