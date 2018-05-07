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07 Mayıs 2018 14:23

Akdeniz’in mahalle evlerinde, eğitimler devam ediyor

Akdeniz Belediyesi tarafından mahalle ve kültür evlerinde verilen, mesleki ve beceri kursları kapsamında, 720 kursiyerin farklı dallarda eğitim aldığı bildirildi.

Akdeniz’in mahalle evlerinde, eğitimler devam ediyor

07 Mayıs 2018 14:23


Mersin merkez Akdeniz Belediyesi, birçok amaçla kurduğu mahalle ve kültür evlerinde 7’den 70’e herkese mesleki ve beceri eğitimi vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, kursiyerlere, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 8 mahalle ve kültür evine ait 45 derslikte, tiyatro, resim, heykel, okuma-yazma, klasik danslar, anasınıfı, bilgisayar, satranç, takı tasarım, dekoratif ahşap boyama ve süsleme gibi farklı alanlarda eğitimler verildiği belirtildi. Öte yandan, kursların yanı sıra, aile içi iletişim, uyuşturucuyla mücadele, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak gibi konularla ilgili de seminerler düzenlendiği kaydedildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalle ve kültür evlerinin adeta birer eğitim-öğretim merkezlerine dönüştüğünü söyledi. İnsan odaklı alan bir yönetim anlayışıyla, dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bölgelere dönük sosyal projelere özel önem verdiklerini söyleyen Pamuk, "Mahalle evlerimizde verdiğimiz kurs ve eğitimlerimize, her yaş ve kesimden vatandaşın gösterdiği ilgi ve katılım, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın ispatıdır. Belediyemiz ile ilçe halk eğitim müdürlüğü işbirliğinde, kadın ve gençlere kültür, sanat ve spor alanında yeteneklerini keşfedip kendilerini geliştirme imkanı sağlıyoruz. Özellikle kadınlarımıza ve gençlerimize yönelik mesleki, beceri ve iş edindirme kurslarını çok önemsiyor, çocuklarımızı korumak ve onları her türlü riskten uzak tutmak için sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz" dedi.




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