Akdenizli öğrencilerden Bilim Olimpiyatlarında büyük başarı

İstanbul'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatlarında, 'çevre' dalında dünya 2'nciliği, 'enerji' dalında da dünya 3'üncülüğünü kazanan Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'u makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Akbuğa, Okul Müdürü Abdurrahman Devran ve danışman öğretmen Özcan Zorlu da katıldı. Ziyarette söz alan Okul Müdürü Devran, "Okulumuz, İstanbul'da 9'uncusu düzenlenen Bilim Olimpiyatları'nda, 4 kategorinin ikisinden yarışmaya girdi. Olimpiyatlarda, çevre kategorisinden dünya ikincisi, enerji kategorisinden de dünya üçüncüsü olduk. Olimpiyatlara 9 Avrupa ülkesinden lise öğrencileri de katıldı. Akdeniz'in bir lisesi olarak, dünya ikincisi ve üçüncüsü olmaktan gurur duyduk, mutlu olduk. Sevincimizi ve heyecanımızı Başkanımız Muhittin Pamuk ile paylaşmak istedik” dedi.

Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenleri, uluslararası düzeyde düzenlenen proje olimpiyatlarında elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayan Başkan Pamuk ise "Gençlerimizi burada ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten bizim gurur kaynağımız oldular, göğsümüzü kabarttılar. Uluslar arası bir yarışmada, çevre ve enerji dalında dünya ikincisi ve üçüncüsü oldular. Gençlerimizi kutluyorum. Tabi okul müdürümüz ve öğretmenlerimizin büyük emeği var. Gençlerimize rehberlik ettikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, inşallah bundan sonraki yarışmalarda yeni başarılar diliyor, birincilikler bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Pamuk, öğrencilere kitap hediye etti.