4 artış göstererek, 932 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

AKİB Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ateş, son dönemlerde Türkiye’de yaşanan döviz kuru dalgalanmasına bağlı olarak ğustos ayının ihracatçılar açısından sıkıntılı geçtiğini söyledi. Ateş, "Bu olumsuzlukların AKİB’in ihracat rakamlarında azalış olarak kendini göstermemesi, hatta yüzde 2.4’lük artış yaşamamız bizleri bir nebze mutlu etti" dedi.

"İhracatın artması için kaynaklar seferber edilecek"

İhracatın artması için tüm kaynakların seferber edileceğini belirten Ateş, "TİM’in Eximbank ile yaptığımız protokol çerçevesinde, ihracatçılarımızın kurdaki dalgalanmadan dolayı sermayeye erişim problemleri yaşamamaları için TİM ve ihracatçı birliklerinin elinde bulunan yedek akçelerin Eximbank’a devredilmesi kararı alındı. AKİB olarak biz de gerekli işlemleri başlattık. Umuyoruz ki ihracat camiası olarak el birliğiyle ekonomimizi canlandırıp, ihracatın artırılması adına tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İhracat Ağustos ayında 2.4 arttı"

AKİB rakamlarını değerlendiren Ateş, "Koordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı Ağustos ayı ihracatı yüzde 2.4 artış kaydederek 910 milyon dolardan 932 milyon dolara yükseldi. 2017 ve 2018’i ilk 8 ay olarak değerlendirdiğimizde, ihracatımızın 2018 yılı ilk 8 ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 7 milyar 584 milyon dolara gerilerken, son 12 ayda ise önceki yıla göre yüzde 1.3 artışla 11 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılının Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Irak, Mısır, Hollanda, İspanya ve Birleşik Devletler oldu. Özellikle Hollanda’ya yüzde 360, Birleşik Krallık’a yüzde 134 ve Mısır’a yüzde 96’lık ihracat artışı dikkat çekti" şeklinde konuştu.

"Türkiye ihracatına yüzde 7.8’lik katkı"

AKİB’in 2018 yılı Ağustos ayında, 932 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu vurgulayan Ateş, Türkiye ihracatının yüzde 7.8’lik kısmının AKİB kanalıyla yapıldığını söyledi. Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Ateş, 2018 yılının Ağustos ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10., Adana’nın 11., Kayseri’nin 13., Mersin’in 14. ve Karaman’ın 33. sırada olduğunu belirtti.