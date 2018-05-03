AKİB’in Seçimli Genel Kurul Toplantıları, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu ile devam etti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, başkanlık bayrağını Ali Kavak’tan devralan Nejdat Sin, verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını, yaş meyve sebze ihracatçılarının sesi olmaya devam edeceğini ve yönetim kurulu olarak her türlü sorunu yetkili mercilere götürerek el birliği ile çözüme ulaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Ali Kavak ise 31 yıldır görev yaptığı Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği başkanlığı boyunca, yaş meyve ve sebze sektörünün en önemli fuarlarında her yıl yer aldıklarını, potansiyel ülkelere inceleme ve sektörel ticaret heyetleri düzenlediklerini söyledi. Dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, sektörün gelişmesi amacıyla üniversiteler ve araştırma kurumları ile yürüttükleri ’Yeni Turunçgil Çeşit Geliştirme’ projeleri ile diğer Ar-Ge projelerine desteklerinin devam ettiğini belirten Kavak, "Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi amacıyla, ’Narenciye Üretimi, Hasadı ve Paketleme Evi Uygulamalarının Dünya Standartlarına Taşınması ve Uluslararası Pazarlarda Sürdürülebilirliğin Sağlanması’ projesini de bu yıl başlatmış bulunuyoruz" dedi.