Türkiye Cumhuriyeti İsrail Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Kudüs Ticaret Ateşesi Ongan Bahadır, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ile çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve ihracatçının da katıldığı fuarda, katılımcı firmalar stantlarında ziyaret edilirken, katılımlarından ötürü kendilerine plaket verildi.

Fuarla ilgili açıklama yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Israfood Fuarı’nın çok yararlı geçtiğini belirterek, “İsrail gıda sektöründe önemli pazarlarımızdan biri ve ihracatımız sürekli artıyor. Bu fuarda üreticilerimiz yeni iş bağlantıları yaptı” diye konuştu.

Özellikle şekerleme, un ve kuru yemiş sektörüne büyük ilginin olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, “Yeni bağlantılar kuruldu, hedefler büyük. Önümüzdeki dönemler için İsrailli sektör temsilcileri, Türk partnerler ile birlikte üretim yapabiliriz dediler. İsrail’in Türkiye’den aldığı gıda ürünlerinin toplamı yıllık bazda ilk 10 ay için 320-330 milyon dolar civarında. Bu rakamlar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 civarında bir artış olduğunu gösteriyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Akdenizli olmaktan dolayı aynı damak tadına sahip olmanın getirdiği özelliğe sahip olduğumuz ve ayrıca Türkiye’de kalite ve gıda güvenliğine verilen önemin de farkında oldukları için ülkemizle gıda alışverişini yükseltmek istiyorlar” dedi.