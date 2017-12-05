Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 15:53

AKİB, Israfood Fuarında milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl ilk defa İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen Israfood Fuarı’nda milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi.

AKİB, Israfood Fuarında milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi

05 Aralık 2017 15:53


Türkiye Cumhuriyeti İsrail Tel Aviv Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Kudüs Ticaret Ateşesi Ongan Bahadır, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ile çok sayıda yönetim kurulu üyesi ve ihracatçının da katıldığı fuarda, katılımcı firmalar stantlarında ziyaret edilirken, katılımlarından ötürü kendilerine plaket verildi.


Fuarla ilgili açıklama yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Israfood Fuarı’nın çok yararlı geçtiğini belirterek, “İsrail gıda sektöründe önemli pazarlarımızdan biri ve ihracatımız sürekli artıyor. Bu fuarda üreticilerimiz yeni iş bağlantıları yaptı” diye konuştu.


Özellikle şekerleme, un ve kuru yemiş sektörüne büyük ilginin olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, “Yeni bağlantılar kuruldu, hedefler büyük. Önümüzdeki dönemler için İsrailli sektör temsilcileri, Türk partnerler ile birlikte üretim yapabiliriz dediler. İsrail’in Türkiye’den aldığı gıda ürünlerinin toplamı yıllık bazda ilk 10 ay için 320-330 milyon dolar civarında. Bu rakamlar geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 civarında bir artış olduğunu gösteriyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Akdenizli olmaktan dolayı aynı damak tadına sahip olmanın getirdiği özelliğe sahip olduğumuz ve ayrıca Türkiye’de kalite ve gıda güvenliğine verilen önemin de farkında oldukları için ülkemizle gıda alışverişini yükseltmek istiyorlar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç