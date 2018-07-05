Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı-ROSUPACK’ın 4’üncü kez milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdi.

Rusya’nın Moskava kentinde 26-29 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenen 23. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, Rusya ve Doğu Avrupa’nın en geniş katılımlı ambalaj ve paketleme fuarı özelliğini taşıyor. Paketleme makineleri ile paketleme üretim makineleri, hazır paket ve etiketleme, hammadde ve depolama sistemlerinde faaliyet gösteren firmaları buluşturan ve bir önceki yıl 23 bini aşkın kilometre alanda Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, Fransa, gibi 31 ülkeden 600 firma ile 20 bini aşkın ziyaretçiyi konuk eden Rosupack Fuarı’na ilgi bu sene de oldukça yüksekti.

32 Türk firmasının katılım sağladığı fuarda, toplamda 34 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı stantlarıyla yer alırken, sayısı 20 bini aşan ziyaretçilerin yüzde 97’sini gıda ve gıda dışı olmak üzere profesyonel alıcılar oluşturdu. Fuarda ilk defa stant açan firmalar, öncelikle Rusya pazarı hakkında bilgi edinip bu pazarda tutunmanın ve kalıcı olmanın yollarını aradı. Geçen yıllardan tecrübeli olan firmalar kurulan yeni ortaklıklar ile pazardaki yerlerini daha da sağlamlaştırmış oldu.