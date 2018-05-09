Son seçim heyecanını 4 yıl önce yaşayan ihracatçılar, Nisan ayında 61 ihracatçı birliğinin seçimli olağan genel kurul toplantılarında bir araya geldi. AKİB Genel Sekreterliği bünyesindeki sekiz madde ihracatçı birliklerinin 2017 yılı seçimli olağan genel kurul toplantıları ise 4-28 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. AKİB bünyesinde 2 birlik başkanı yerini korurken, “iki dönem” kuralı nedeniyle başkanlık sürelerini dolduran 5 başkan görevlerini yeni başkanlara devretti. Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur, tek listenin yer aldığı birlik seçimlerinde genel kurula katılan tüm ihracatçıların tamamının oyunu alarak güven tazeledi ve yeniden başkan seçildi. Adnan Ersoy Ulubaş, Zeki Kıvanç, Ali Kavak, Ali Can Yamanyılmaz ve Bülent Aymen, iki dönem kuralı gereği aday olmazken, 2018-2022 dönemi için seçilen yeni yönetim kurulunda yerlerini aldı. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metalller İhracatçıları Birliği’nde Fuat Tosyalı, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nde Fatih Doğan, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nde Nejdat Sin, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde Huriye Yamanyılmaz, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde Onur Kılıçer yeni dönemde başkan seçildiler.

Birlik başkanlarının seçiminin ardından gerçekleşen Başkanlar Kurulu’nda alınan kararla Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin, yeni dönem Koordinatör Başkanı Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş oldu. AKİB’in ihracatını üst seviyelere çıkarmak için ihracatçının önünü açacak her türlü faaliyetin içerisinde olacağını kaydeden Ateş, “Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki fuarlara milli katılım organizasyonları, dünya genelinden önemli alıcıların bölgemizde ağırlanacağı alım heyeti programları, ihracatçılara yeni ihraç pazarları kazandıracak ticaret heyetleri, ihracatçıların ufkunu açacak eğitim programları ve seminerleri ile AKİB ihracatını yükselişe geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.