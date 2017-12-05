AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, AKİB’in ihracatının 2017 yılı Kasım ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 1 milyar 48 milyon dolara çıktığını bildirdi.

AKİB Koordinatör Başkanı Arslan, yazılı bir açıklama yaparak, Kasım ayı ihracat rakamlarının değerlendirdi. AKİB’in ihracatının bu yılın Kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak, 933 milyon dolardan 1 milyar 48 milyon dolara çıktığını belirten Arslan, “Demir ve demir dışı metaller ve çelik ihracatı yüzde 51, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 31, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 18, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 16, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 14 oranında artış gösterdi. 2016 ve 2017’nin ilk 11 ayını değerlendirdiğimizde ise 2016 yılı ilk 11 ayında 8 milyar 985 milyon dolar olan ihracatımızın 2017 yılı ilk 11 ayında 10 milyar 640 milyon dolara yükseldiği ve yüzde 18,4 oranında arttığı gözlenebilir” dedi.

“Türkiye geneli ihracata katkımız yüzde 7,7”

AKİB’in 2017 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye genelinde 6’ncı büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu kaydeden Arslan, Türkiye ihracatının yüzde 7,7’lik kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına dikkat çekti. Arslan, 2017 yılının Kasım ayında Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10’uncu, Adana’nın 11’inci, Kayseri’nin 12’inci, Mersin’in 14’üncü ve Karaman’ın 30’uncu sırada olduğunu ifade etti. AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da değerlendiren Arslan, 2017 yılının Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Irak, Mısır, Rusya Federasyonu, Hollanda ve Suriye olduğu bilgisini verdi.

“2018’de daha büyük artış rakamlarına imza atacağımıza inanıyorum”

2017 yılının 11 ayında da Türkiye geneli ve AKİB ihracatının artış gösterdiğini dile getiren Arslan, 2017 yılını güzel rakamlarla kapatmayı ümit ettiklerini vurgulayarak, “İhracat, ülkemizi zenginleştirecek tek ve ana yoldur. İhracattaki hedeflerimizin gerçekleşmesi için gerekli olan şey ise inançtır. 2017 yılında gösterdiğimiz başarıdan aldığımız güç ve inançla 2018 yılında daha büyük artış rakamlarına imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu başarısını geleceğe taşımak ve ihracat hedeflerini yakalamak için gerekli olan tüm tedbirleri almak durumunda olduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti: “İhracatın sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, dış pazarlardaki rekabet gücümüzün artırılması, ihracatçılarımızın etkin destek mekanizmaları ile teşvik edilmesi çok önemli. Unutulmamalıdır ki, ihracatımız arttıkça, ülkemizin en önemli sorunlarından olan yoksulluğu, gelir dağılımındaki eşitsizliği, geri kalmışlık gibi sorunlar en aza indirgenecektir.”