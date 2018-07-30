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30 Temmuz 2018 16:39

AKİB’den ihracatçılara ’Akreditif Uzmanlık Eğitimi’

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, ihracatçıların en önemli sorunlarından biri olan ’tahsilat’ problemini çözmek için ihracatçılara, AKİB akademi tarafından ’Akreditif Uzmanlık Eğitimi’ verileceğini söyledi.

AKİB’den ihracatçılara ’Akreditif Uzmanlık Eğitimi’

30 Temmuz 2018 16:39


Konuyla ilgili yazlı açıklama yapan Ateş, "İhracatçılarımızın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri ihracat bedellerini zamanında tahsil edememek, bazen hiç tahsil edememektir. Bu tarz sorunları yaşamamak için akreditifi etkin bir şekilde kullanmak önemlidir. Akreditifi etkin bir şekilde kullanabilmek için de iyi bilmek gerekir. Ben tüm ihracatçılarımızın akreditifi ya kendilerinin iyi bilmesi ya da iyi bilen bir çalışanları olmasını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.


Eğitimlerin 2 gün süreceğini kaydeden Ateş, "Eğitimlerde dış ticarette giriş, sözleşmeler, bankalar tarafından dış ticaretin finansmanı ve fiyatlama hakkında genel bilgilendirme, ödeme yöntemleri, akreditifin tanımı, tarafları ve türleri, teklif formunun önemi ve dikkat edilmesi gereken konular detaylı olarak incelenecek ve anlatılacak" dedi.


Ateş, ’UCP 600’ın Kullanılması ve Akreditif’, ’Akreditif, Riskler ve UCP 600’ ile ’Akreditif ve Standby Rezerv’ konularını ’Yeni ISBP’ye Göre Akreditif ve Uygulama’ kitaplarının yazarı Abdurrahman Özalp tarafından anlatılacağını da sözlerine ekledi.




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