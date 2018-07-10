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10 Temmuz 2018 15:58

AKİB’in Haziran ayı ihracatı 867 milyon dolar

Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB), 2018 yılı Haziran ayı ihracatının yüzde 2 artış kaydederek, 867 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

AKİB’in Haziran ayı ihracatı 867 milyon dolar

10 Temmuz 2018 15:58


AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, 24 Haziran seçim sürecinin ardından ekonomi ve ihracatın ana gündem maddesi haline gelerek enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesinin önünün açıldığına dikkat çekerek, “Bundan sonra umut ediyorum ki, AKİB ihracatı da canlanacak ve ülke ihracatına katkımız daha da artacak” dedi.


AKİB’in ihracat rakamlarını değerlendiren Ateş, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı Haziran ayı ihracatı yüzde 2 artış kaydederek 867 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017 ve 2018’i ilk 6 ay olarak değerlendirdiğimizde, ihracatımızın 2018 yılı ilk 5 ayında yüzde 6 oranında azalarak 5 milyar 748 milyon dolara gerilerken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 11 milyar 371 milyon dolar olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.


AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da inceleyen Ateş, 2018 yılının Haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Mısır, Birleşik Devletler, Irak, Almanya ve Yunanistan olduğunu açıkladı. Ateş, özellikle Yunanistan’a yüzde 297, İsrail ve Cezayir’e yüzde 84’lük ihracat artışının göze çarptığını vurguladı.


"Ülke ihracatına katkımız yüzde 6.9"


AKİB’in 2018 yılı Haziran ayında 867 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu kaydeden Ateş, Türkiye ihracatının yüzde 6.9’luk kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına dikkat çekti. Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Ateş, 2018 yılının Haziran ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10., Adana’nın 11., Kayseri’nin 12., Mersin’in 14. ve Karaman’ın 33. sırada olduğunu belirtti.




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