AKİB Koordinatör Başkanı Ateş, 2018 Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi. AKİB’in 973 milyon dolar ihracat yaptığını kaydeden Ateş, bu kapsamda, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 46, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında yüzde 11, demir dışı metaller ile çelik sektöründe yüzde 9,6, tekstil ve hammeddeleri ihracatında yüzde 8 oranında artış olduğunu söyledi.

İhracat rakamlarındaki durgunluğun geçici olduğunu ifade eden Ateş, 24 Haziran seçim süreci sonrası ekonomik ve siyasi belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla beklenen ihracat rakamlarına ulaşabilmenin zor olmadığını kaydetti. Ateş, "2017 ve 2018’i ilk 5 ay olarak değerlendirdiğimizde, ihracatımızın 2018 yılı ilk 5 ayında yüzde 7 oranında azalarak 4 milyar 882 milyon dolara gerilerken, son 12 ayda ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 11 milyar 355 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

AKİB ihracatını ülkeler bazında da inceleyen Ateş, en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin, İspanya, Irak, Mısır, Belçika ve Birleşik Krallık olduğunu açıkladı. Ateş, Türkiye ihracatının yüzde 7’lik kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına ifade etti.