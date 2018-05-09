Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 26, tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 10, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 6 oranında artış gösterdi” dedi.

Ateş, 2017 yılı başından bu yana sürekli artış gösteren AKİB ihracatının şubat, mart ve nisan ayında global pazarlardaki zorluklardan dolayı gerilediğini ifade ederek, “Ancak biz, son üç aydır yaşadığımız bu duraksamayı, AKİB olarak koşar adım ilerlediğimiz yolda küçük bir mola olarak görüyoruz. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin ardından ekonomide yaşanan belirsizliğin ortadan kalkması ile bu tablonun yükselişe geçeceğini umut ediyoruz. Bunun için de mevcut pazarlarda rekabet edebilir duruma gelmek, yeni pazarlara yelken açmak, piyasalarda oluşan etkileri en kısa sürede görerek gerekli önlemleri alabilmek, ihracatçımızın sorunlarını çözmek için girişimlerde bulunmak gibi ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetlerin içerisinde olacağız” diye konuştu.

AKİB rakamlarını değerlendiren Ateş, “Koordinatör Başkanı olduğum Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı Nisan ayı rakamlarının 986 milyon dolardan 884 milyon dolara gerilediği, geçen sene nisan ayına oranla yüzde 10 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018’i ilk 4 ay olarak değerlendirdiğimizde ise ihracatımızın 2018 yılı ilk 4 ayında yüzde 8 oranında azalarak 3 milyar 914 milyon dolara gerilediği gözlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında AKİB ihracatındaki düşüşün en etkin nedeninin yüzde 33’lük kimya sektörü ihracatı düşüşü olduğunu belirten Ateş, yaş meyve sebze sektörünün yüzde 26 artış oranı ile AKİB ihracatının düşüş şiddetini azalttığını kaydetti.

Ateş, AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da inceleyerek, 2018 yılının Nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Almanya ve Suriye olduğunu açıkladı.

"Türkiye geneli ihracata katkımız yüzde 6.5"

AKİB’in 2018 yılı Nisan ayında, 884 milyon dolar ihracat ile Türkiye genelinde 6. büyük genel sekreterlik konumunda olduğunu kaydeden Ateş, Türkiye ihracatının yüzde 6.5’luk kısmının AKİB kanalıyla yapıldığına dikkat çekti.

Türkiye geneli ihracatı AKİB’in sorumluluk sahasında bulunan iller açısından değerlendiren Ateş, 2018 yılının Nisan ayında en fazla ihracat yapan iller sıralamasında Hatay’ın 10., Adana’nın 11., Kayseri’nin 12., Mersin’in 14. ve Karaman’ın 32. sırada olduğunu belirtti.