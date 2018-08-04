AKİB’in Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ateş, AKİB ihracatının durağanlıktan yükselişe geçtiğini vurgulayarak, "Türkiye’nin yeni sisteme geçmesiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok başarılı işlere imza atılacağına inanıyoruz. Bu sistemle beraber bürokrasinin daha hızlı işleyerek, hizmet ve çözüm noktasında ihracatçının da önünün açılacağı adımlar atılmasını ümit ediyoruz" dedi.

"İhracat 776 milyon dolardan 909 milyon dolara çıktı"

Temmuz ayı ihracat verilerini değerlendiren Ateş, AKİB’in ihracatında yüzde 17’lik artış olduğunu belirterek, ihracatın 776 milyon dolardan 909 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. 2017 ve 2018 yılları ilk 7 aylarını da değerlendiren Ateş, "İhracatımız 2018 yılı ilk 7 ayında yüzde 3 oranında azalarak 6 milyar 655 milyon dolara gerilerken, son 12 ayda ise önceki yıla göre yüzde 2 artışla 11 milyar 501 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"En fazla ihracat Birleşik Devletler’e"

AKİB’in ihracatını ülkeler bazında da inceleyen Ateş, 2018 yılının Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin, Birleşik Devletler, Irak, Mısır, Suriye ve Almanya olduğunu açıkladı. Ateş, "Birleşik Devletler’e yüzde 139, Mısır’a yüzde 134, Cezayir’e yüzde 103 ve Cebeli Tarık’a yüzlük 100’lük ihracat artışı gözlemlendi. AKİB Temmuz ayı ihracat verilerine göre Türkiye genelinde 6’ncı büyük genel sekreterlik konumunda. Türkiye ihracatının yüzde 6.6’lık kısmının AKİB kanalıyla yapıldı. En fazla ihracat yapan iller sıralamasında ise Mersin 12’nci sırada" şeklinde konuştu.