1’ini gerçekleştiren İSO 500 listesinde yer aldı.

AKİB’ten yapılan açıklamaya göre, İSO 500’ün ihracatı yüzde 17 büyüyerek 64.5 milyar dolara yükseldi. Türkiye ihracat artışının üzerinde bir performans sergileyen İSO 500, 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 41.1’ini ve sanayi ihracatının da yüzde 42.8’ini gerçekleştirdi. 1968 yılında 100 büyük sanayi kuruluşu olarak başlatılan, her yıl geliştirilerek sürdürülen ve sektör için en değeli verileri oluşturan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırması, Türkiye ekonomisine ivme kazandırmayı sürdürüyor. Ağırlıklı olarak otomotiv ve demir çelik şirketlerinin yer aldığı listede, Türk ekonomisinin nabzını tutan 500 büyük firma yer aldı.

TÜPRAŞ yine şampiyon

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl geleneksel olarak açıkladığı ’’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ 2017 yılı araştırması sonuçlarında, ilk sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi 51.1 milyar TL’lik üretimden satış ile Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) alarak, hem Türkiye şampiyonu hem de kimya sektörünün şampiyonu oldu. İSO 500’ün üretimden satışlarının 2016’da yüzde 6.7’sini gerçekleştiren TÜPRAŞ, 2017 yılında ise bu oranı yüzde 7.8’e yükseltti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri üyesi TÜPRAŞ ile onu izleyen kuruluşlar arasında üretimden satışlar büyüklüğü itibarıyla önemli fark bu yıl da sürdü. TÜPRAŞ’ı 22.7 milyar TL ile Ford Otomotiv, 17.8 milyar TL ile 2016 yılına göre üç basamak yükselen Toyota Otomotiv takip etti.

İskenderun Demir Çelik ve Tosçelik gurur kaynağı oldu

İstanbul Sanayi Odası 2017 yılı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri üyesi İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 7., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ise 19. sırada yer aldı. İlk 500’e giren AKİB üyesi ihracatçıları yürekten kutladığını belirten AKİB Koordinatör Başkanı Uğur Ateş, Türkiye’nin 500 sanayi devinin içinde yer alan 88 firmanın AKİB’i ve bölgeyi gururlandırdığını dile getirdi.

"Marmara’ya alternatif bir üretim merkezi olma yolunda ilerliyoruz"

Hammaddeye dayalı sanayi kolu olan demir-çelik sektörünün Akdeniz Bölgesi’nde geliştiğini, son dönemde yatırımların, dış pazarlara yakınlığı nedeniyle avantajlı konumda bulunan İskenderun’da yoğunlaştığını kaydeden Ateş, İSO 500 listesindeki tablonun Çukurova sanayisi açısından umut vaat ettiğini vurguladı. Ateş, "Çukurova Bölgesi sanayi kapasitesiyle Marmara’ya alternatif bir üretim merkezi olabilmek adına hızlı adımlarla yol almaktadır. Bölgede devam eden ve planlama aşamasındaki projeler tamamlandıkça bölgemizin, ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı da önemli oranda artacaktır. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak da bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

İhracatın bu ülkenin can damarı olduğunun altını çizen Ateş, “Firmalarımızın başarı tablolarında yer aldığını görmek, tüm ihracatçılarımıza umut oluyor ve çalışma şevki veriyor. Bölge ve Türkiye ihracatını, kalite ve rakamsal anlamda üst seviyelere taşımak için AKİB ihracatçıları olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.