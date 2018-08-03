AKİB’ten yapılan açıklamada, devlet yardımları dosya başvurularının elektronik ortama taşınmasıyla oluşan geçerli elektronik imza ve zaman damgası sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, üyelerin, başvurularını daha kolay ve ücretsiz şekilde yapabilmesi için ’Kepport’ uygulaması ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Uygulama ile artık üyelerin başvurularını ofis ortamından yapacağı ve evrak getirme götürme, çıktı alma, kargo yapma gibi zorunlulukların ortadan kalkacağı kaydedildi. Ancak her yeni sistemin getirmiş olduğu kolaylıkların yanında ilk başta bir takım sorunların yaşanmasının da kaçınılmaz olduğu belirtilen açıklamada, bu aşamada devreye giren AKİB’in, ’Kepport’ uygulamasını geliştiren firma ile bir işbirliği yaparak üyelerinin başvurularını daha kolay, daha hızlı ve ücretsiz yapmasına olanak sağladığı bildirildi.

AKİB üyelerinin, ’www.akib.org.tr’ web sitesi üzerinden yapılacak yönlendirmelerle ’Kepport’ uygulamasına girerek hiçbir ücret ödemeden geçerli e-imza atabilecekleri ve attıkları e-imzanın uzun dönemli olmasını sağlayabilecekleri vurgulandı.