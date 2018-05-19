Akrobasi motosikletçileri nefes kesti

Isınma ve akrobasi gösterileriyle başlayan şampiyonada motosikletçiler, yaptıkları hareketlerle nefes kesti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Türkiye’de ilk kez ’Akrobasi Şampiyonası’ düzenledi. Mersin Valiliği ile Toroslar Belediyesi ev sahipliğinde, Toroslar Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan şampiyonanın ilk gününde motosikletçiler, ısınma ve akrobasi gösterileri yaptı. Yaptıkları birbirinden zor ve heyecan oluşturan hareketlerle izleyenlerin nefesini kesen motosikletçiler, şampiyon olmak için yarın finalde mücadele edecekler.

Şampiyonayla ilgili konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Türkiye’de ilk kez düzenlenen böyle akrobasi gösterilerine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Cumhuriyet Meydanı’nda daha önceden özellikle modifiye araç tutkunlarına etkinlikler yaptıklarını kaydeden Tuna, “Ancak motorculara ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Mükemmel bir olay. Biz bu motorcuların tutkularını, bu adrenalini yüksek gençlerimizin bu özelliklerini biliyoruz, onun için biz de onlara özel drag pisti yapıyoruz. Bin 100 metre boyunda, sıfır kotta mükemmel bir yer olacak. Belki de Türkiye’nin bir numarası olacak. Driftçiler, dragçılar, motorcular için de ayrıca bir pist yapıyoruz. Hakikaten bu sporla uğraşan birçok gencimiz var. Bu çocuklarımız genelde otobanlarda ya da boş buldukları caddeler üzerinde bu hırslarını yenmeye gayret ediyorlar ama çok tehlikeli oluyor. İşte bunlara nizami zeminleri oluşturup, nizami yerlerde bu sporları yapmalarını sağlayacağız. Bunun için uğraş veriyoruz. Tabii zor sporlar bunlar. Herkesin yapacağı işler değil. Gençlere de özellikle öneriyorum. Her yerde bu hareketleri yapmaya kalkmasınlar. Bunun bir eğitimi var, bir antrenmanı var. Buradaki sporcularımız bunları çok yaptığı için bu dengeyi, bu kurguyu yapabiliyorlar. Hoş bir spor” dedi.

"Türkiye’de ilk defa Mersin’de yapılıyor"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Yusuf Güler ise Türkiye’de ilk defa yapılıyor olması özelliğiyle bu yıl 33 müracaatın olduğunu dile getirdi. 33 motosikletçiden zorunlu hareketlerden 9 tanesini yapamayanların ön elemede elendiğini vurgulayan Güler, “Ön elemeyi geçen 17 yarışmacımız şampiyon olmak için mücadele verecek. Hepsi federasyon tarafından pist lisansına sahip sporcular. Bu yarışma 2 aşamalı olacak ve jürinin puanlamasıyla devam edecek. Özel hareketler ekleyebilirler. 10 tane zorunlu hareketimiz var. Bu zorunlu hareketleri yaptıklarında 50 puan alabilecekler. Bunların yanı sıra özel hareketler üzerine ekledikleri zaman, tamamını yaptıkları zaman 150 puan alabilecekler. Bu sene silindir sınıflandırması yapmadık. Çünkü ilk olması vesilesiyle silindirler arasında çok fazla fark olmadığı için sınıf farkı yapmadık. Tabi ilerleyen dönemlerde bu sınıf farkını da yapacağız. Daha önce diğer başka illerde bu etkinlik yapmak istendi, çalışıldı ancak yapılmadı. Burada yapılmasındaki en büyük faktör kurum amirlerinin bizlere vermiş olduğu destektir. Katılan bütün motorcu arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

2 gün sürecek şampiyonanın açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile il protokolü katıldı.