Aktay, "Adayımız CHP ilke ve değerleriyle yoğrulmuş biri olacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Adil Aktay, CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayıyla ilgili olarak, "Adayımız elbette sosyal demokrat, halkçı, katılımcı, insan odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip, CHP ilke ve değerleriyle yoğrulmuş, örgütümüzün gönül rızasını almış bir isim olacaktır" dedi.

Aktay, parti binasında düzenlediği toplantıda, CHP'nin muhtemel Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayına yönelik son günlerde ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, her seçim döneminde olduğu gibi, bugünlerde de belediye başkan adayı olarak pek çok isimin konuşulduğunu, konuyla ilgili olarak, "duyumlar", "kulis bilgileri" gibi, belirsiz kaynaklara dayandırılan haberler yayınlandığını söyledi.

"Adayımız bugünden bellidir"

CHP'nin aday adaylarının çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Aktay, "Bu açıdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde başka hiçbir partide görülmeyen bir üretkenlik ve demokratik zindelik söz konusudur. Ayrıca başvuru süresi bitmiş değildir, başka değerli arkadaşlarımızın da aday adayı olması mümkündür. Elbette büyükşehir belediyesi adayının kim olacağı konusunda herkes fikir jimnastiği yapabilir ama aslında o kişinin kim olacağı bugünden bellidir. Adayımız elbette sosyal demokrat, halkçı, katılımcı, insan odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip, Cumhuriyet Halk Partisi ilke ve değerleriyle yoğrulmuş, örgütümüzün gönül rızasını almış bir isim olacaktır" ifadelerini kullandı.