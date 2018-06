Vatandaşlarımızı önce oy kullanmaya, sonra da pazar günü saat 16.00’da oy kullandıkları okullara giderek, sandıklarda görevli arkadaşlarımıza moral vermeye, destek olmaya çağırıyorum. Sandık başlarında hileye de gerginliğe de izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Aktay, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısıyla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin dün Mersin’de gerçekleştirdiği mitingi değerlendirdi. Dün Mersin’in bir başka güzel olduğunu belirten Aktay, "Her yaştan, her meslekten, her kesimden yüz bin kişi büyük bir demokrasi şöleninde buluştu. Tam da Muharrem İnce’nin, ’herkesin Cumhurbaşkanı olmak’ iddiasına uygun, görkemli bir miting gerçekleştirdik. Son üç mitingini İzmir, Ankara ve İstanbul’da yapacak olan İnce’nin, 3 büyük şehirden önceki son miting yeri olarak Mersin’i seçmesinin özel bir anlamı vardı. Muharrem İnce, çok güçlü bir final yaparak, Anadolu turunu Mersin’le noktalamak istemişti ve istediği gibi de oldu. Mersin, İnce’yi, kelimenin tam anlamıyla bağrına bastı. Mersin’den bütün Türkiye’ye çok güçlü bir değişim rüzgarı esti. Dün yaşadığımız eşsiz tabloda emeği geçen herkese, katılan tüm vatandaşlarımıza, özellikle de bugüne kadar başka partilere oy vermiş olan ama dün mitinge gelerek bu buluşmada yer alanlara, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Örgütü adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Artık Mersin’in yeni bir miting alanına ihtiyacı olduğunu kaydeden Aktay, "İnce’nin bu görkemli mitingi ülkemizi yeniden ayağa kaldıracak ortak aklın, herkesi, her kesimi kucaklıyor olmanın sonucu olan büyük uzlaşmanın Mersin’deki tezahürüdür. Şimdi, bu mitingdeki coşkuyu, heyecanı 24 Haziran günü sandığa taşıma vakti. Ülkenin geleceğini tek bir kişiden alıp, millete vermek için, herkesi Pazar günü oy kullanmaya davet ediyorum. Sandıklara gidelim ve tercihimizi demokrasiden, büyümeden ve hakça bölüşümden yana yapalım. Mersin, demokrasiye sahip çıkma konusunda tarih yazmış bir yerdir. Bu seçimde de öyle olacağını biliyorum. Sandık güvenliği konusunda, biz CHP olarak her türlü tedbiri aldık. Herkesin içi rahat olsun. CHP olarak kurduğumuz sistemin dışında, gerek millet ittifakı olarak, gerekse demokratik kitle örgütlerinin de içinde bulunduğu sandık gücü organizasyonuyla, sağlıklı bir sayımı gerçekleştirmek için dört koldan hazırız. Sandık başlarında hileye de gerginliğe de izin vermeyeceğiz. Muharrem İnce’nin de dün dediği gibi, çalmayacağız ve çaldırmayacağız. Sandıkta ve hiçbir yerde çalmayacağız ve çaldırmayacağız. Mersin’in demokrasi geleneğine, kardeşlik kültürüne yakışan bir seçim yaşayacağız. Ben, vatandaşlarımızı önce oy kullanmaya, sonra da pazar günü saat 16.00’da, oy kullandıkları okullara giderek, sandıklarda görevli arkadaşlarımıza moral vermeye, destek olmaya çağırıyorum. Gelin, bir olalım, bütün olalım, bu seçimde milletçe kazanalım" ifadelerini kullandı.