Alzheimer Eğitim Kampı kapsamında, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Merkezi'nde 'Akşam Sefası' etkinliği düzenledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra, Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, Alzheimer hastaları, hasta yakınları ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yaş alırken, beyni dinç tutmanın yolları hakkında davetlilere bilgi verildi. Müzik eşliğinde hazırlanan yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, şiir dinletisi de gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Özge, "Ailesinde Alzheimer hastası ile takdire şayan bir mücadele veren özel insanlara farklı bir ortamda buluşturmak istiyoruz. Alzheimer beyin şebekelerini çökertse de gönül şebekeleri sıcacık parıldayan büyüklerimizi dinç tutmak istiyoruz" dedi.

"Sosyal yaşam renklenirse hastalık riski azalır"

Mezitli'de yaşayan vatandaşların büyük bölümünün emekli olmuş ileri yaşta insanlar olduğunu söyleyen Tarhan, her yaştan insanın aktif ve kaliteli yaş alması için çalıştıklarını söyledi. Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile uzun süredir uyumlu ve başarılı bir çalışma gerçekleştirdiklerine vurgulayan Tarhan, "Hepimiz biliyoruz ki Alzheimer yaşla ya da içerisinde bulunduğun sınıfla ilgili değil. O zaman buna karşı mücadelede insanlarımızın kaliteli ve aktif yaş almalarını sağlamak amacıyla ortak hareket etmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki hangi yaşta olursa olsun insanımızın sosyal yaşamını ne denli renklendirebilirsek ileride bu hastalığa yakalanma riskini en aza indirebiliriz" ifadelerini kullandı.